Suudi Arabistan'da yeni kararnameler: Kültür Bakanlığı kuruldu, Çalışma Bakanı görevden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ülkede ilk kez ayrı bir kültür bakanlığı kurdu.

Bu göreve Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan el-Suud getirildi.

Yeni bakan Suudi Arabistan'da gençleri kültürel faaliyetler için daha fazla harcama yapmaya teşvik etmek için çalışacak.

Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan el-Suud halen ülkesinin çöl kenti Mada'in Saleh'deki arkeolojik alanda yapılan çalışmaları denetliyor.

Suudi Arabistan Mada'in Saleh ve çevresindeki El-Ula'yı geliştirerek, Ürdün'ün Petra Antik Şehri'ne rakip olacak bir turizm merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Ülkede Kültür Bakanlığının kurulması, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ı dönüştürmeye yönelik reformlarının sonuncusu olarak görülüyor.

Suudi Arabistan'da daha önce Kültür ve Enformasyon Bakanlığı bulunuyordu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da çıkarılan son kararnameler ile Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır el-Gafis de görevden alındı.

Ali bin Nasır el-Gafis'in yerine bu göreve Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı özel sektörden iş adamı Ahmed bin Süleyman er-Racihi atandı.

Ahmed bin Süleyman el-Rajhi'nin öncelikli görevi gençler arasında işsizliği azaltmak olacak.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, ülkede ayrıca Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu da oluşturuldu.

Kutsal topraklarda daha iyi hizmet verilebilmesi için oluşturulan kurulun yönetim kurulu başkanı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olacak.

Yönetim kurulu üyelerinin bazılarını da Veliaht Prens belirleyecek.

Suudi Arabistan'da Şubat ayında yayımlanan kararnamelerde de Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilmiş, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alınmıştı.