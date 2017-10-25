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Dünya

Suudi Arabistan’da, Umre sonrası en çok kaçak göçmen Pakistan’dan

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Arab News tarafından yapılan habere göre, Umre sonrası Suudi Arabistan’da kalmaya devam eden kaçak göçmenlerin bir listesini yayınladı

25 Ekim 2017 17:32

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Arab News tarafından yapılan habere göre, Umre sonrası Suudi Arabistan’da kalmaya devam eden kaçak göçmenlerin bir listesini yayınladı. Listeye göre, Pakistan, Suudi Arabistan’da en yüksek sayıda kaçak vatandaşı olan ülke konumuna geldi.
Habere göre, Hac sezonunda ülkeye gelen Pakistanlıların altı bin 905’i Hac sezonu sona ermesine rağmen kaçak olarak Suudi Arabistan’da kalmaya devam etti.
Listede, Pakistan’ı bin 629 kişiyle Nijerya ve bin 81 kişiyle Mısır takip etti.
Geçtiğimiz yılın Umre sezonu kaçak göçmen rekortmeni Endonezya ise bu yıl 592 vatandaşıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı.
Resmi kaynaklardan gelen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl en çok Umre ziyareti yapan vatandaşa sahip ülkeler arasında Endonezya 876 bin 246 kişiyle ikinci olurken, 608 bin 561 kişiyle Mısır üçüncü, 525 bin 278 kişiyle Hindistan dördüncü oldu. Türkiye ise, 440 bin 398 kişiyle listeye altıncı sıradan girdi.
Suudi Arabistan Resmi Gazetesinde yayınlanan bir makaleye göre yetkililer son dört ay içinde 39 bin Pakistanlıyı \"ikamet ve çalışma kurallarını ihlal etmeleri\" gerekçesiyle sınır dışı etti.

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