T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan'da terör saldırısı; bir binbaşı öldü

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusunda sık sık terör eylemleri meydana geliyor

12 Haziran 2017 11:11

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşının hayatını kaybettiği iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki, olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor. 

ETİKETLER

Suudi ArabistanEl Katifbombalı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24