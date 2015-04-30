Suudi Arabistan'da taht oyunları; Kral halefini değiştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, veliaht prensi değiştirdi. Kaynaklar, veliaht prensin değiştirilmesinin Yemen'e hava saldırı düzenlendiği bir döneme denk gelmesi tesadüf olmadığını söylüyor.

Kral Selman Bin Abdulaziz'in, veliaht prens Mukrin Bin Abdulaziz'i sağlık nedenleriyle değiştirdiği açıklandı. Suudi Kral, üvey kardeşi olan Mukri'in yerine yeğeni ve ikinci veliaht olan İçişleri Bakanı Muhammed Bin Nayif Bin Abdulaziz'i getirdi. Kral, ikinci veliahtlığa ise oğlu Muhammet Bin Selman'ı atadı. Devlet yönetimindeki başka değişiklikler de yaptı.

Suudi Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Prens Suud El Faysal görevden alındı. Dışişleri bakanlığına Faysal'ın yerine Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Adil El Cubeyr oldu. Yeni Dışişleri Bakanı Suudi Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olmaması dikkat çekti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na ise Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Aramco CEO'su Halit El-Falih getirildi.

Annesi Yemenli Prens...

Bu kapsamlı değişiklikler krallık yönetiminde kuşaklar arası geçişi hızlandırarak daha kraliyet ailesinin daha genç üyelerinin önü açıldı. Ancak Financial Times gazetesine göre, Pakistanlı kaynaklar, veliaht prensin değiştirilmesinin Yemen'e hava saldırı düzenlendiği bir döneme denk gelmesi tesadüf olmadığını söylüyor. Annesi Yemenli olan Prens Mukrin'in veliahtlıktan düşürülmesinin, Yemen politikası konusunda iktidar içinde anlaşmazlıklar yaşandığının işareti olduğu belirtiliyor.