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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da sinema yasağı kalkıyor

Riyad yönetimi ülkede 2018'den itibaren halka açık sinema salonlarına izin verileceğini açıkladı. İlk salonların Mart ayında hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Sinema salonlarının kadınlara açık olup olmayacağı bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan yönetimi ülkede önümüzdeki yıldan itibaren halka açık sinema salonlarına izin verileceğini açıkladı. İlk salonların Mart ayında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avan bin Salih el Avad ilk sinema salonlarına lisans verilmeye başlandığını duyurdu.

Yasağın kaldırılmasıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Sinema salonlarının kadınlara açık olup olmayacağı bilinmiyor.

Son haftalarda ülkedeki sinema salonlarının yeniden açılabileceğine dair söylentiler dolaşıyordu.

Ülkedeki sinema salonları din adamlarının baskısıyla 1970'li yıllarda kapatılmıştı.

Alınan bu karar son zamanlarda Suudi Arabistan'da toplumsal alandaki özgürlükler adına atılan son adım oldu.

kadınların ehliyet almasına

Ülkedeki reformların arkasında Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın imzası var.

Ülkeyi modernleştirmeyi arzu ettiğini açıklayan Prens Muhammed bin Salman, son aylarda bu doğrultuda adımlar atıyor.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, geçen Haziran ayında veliaht prensi olarak ileride tahta geçmesi beklenen yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine oğlu Muhammed bin Salman'ı getirmişti.

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