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Dünya

Suudi Arabistan'da Michelle Obama'ya 'neden örtünmedin' tepkisi

Suudi Arabistan’a taziyelerini iletmek için ABD Başkanı Obama ile birlikte giden Michelle Obama’nın örtünmemesi ülkede tartışma konusu oldu.

28 Ocak 2015 21:45

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yeni kral Salman’la görüşmek ve taziyelerini iletmek için giden ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın örtünmemesi ülkede tepki çekti.

Ziyarette pantolon üzerine uzun bir ceket giymeyi ve başını örtmemeyi tercih eden ABD’li First Lady’nin yüzünü, Suudi Arabistan devlet televizyonunun yayın sırasında buzladığı öne sürüldü ancak, bu iddia yalanlandı.

Törende bazı üst düzey Suudi yetkililerin ABD’li First Lady’nin elini sıkmadığı görülürken, kimi Suudi sorumlular ise First Lady Obama’nın elini sıkmaktan çekinmedi.

Bu arada, ülkedeki birçok kişi Twitter üzerinden First Lady Obama’nın örtünmemesine tepki göstererek, First Lady’nin Endonezya ziyaretinde başını örttüğünü hatırlattı.

 

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