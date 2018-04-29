T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da mini etekli kadın videosu tartışma yarattı

Sosyal medyada mini eteği ve göbeği açık t-shirtüyle sokakta yürüdüğü videoyu paylaşan kadın hakkında Suudi yetkililer inceleme başlattı. Video sosyal medyayı da ikiye böldü.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan'da yetkililer, genç bir kadının sosyal medyada mini eteği ve göbeği açık t-shirtüyle sokakta yürüdüğü videoyu paylaşması sonrası inceleme başlattı.

Videoda "Kulud" adlı manken kadının Şakra kenti yakınlarındaki tarihi Uşaykır köyünde, boş bir sokakta dolaştığı görülüyor.

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik oldukça sıkı kıyafet kuralları bulunuyor. Kadınların başörtüsüz gezmeleri ve araba kullanmalarının yasak olduğu ülkede, kadınların akraba olmadıkları erkeklerle sokağa çıkmalarına da izin verilmiyor.

Sosyal medyada görüntüler büyük tartışma yaratırken, bazıları kadının 'abaya' giyerek örtünmenin zorunlu olduğu ülkedeki kıyafet kısıtlamalarına ilişkin yasaları ihlal ettiğini söyledi.

Bazıları ise, kadını "cesaretinden" dolayı tebrik etti.

Görüntülerin paylaşıldığı köy, Suudi Arabistan'ın en muhafazakar bölgelerinden Necid'de yer alıyor.

İlk olarak Snapchat uygulamasından paylaşılan video, kısa sürede Twitter'da yayıldı.

Bazı kullanıcılar kadının cezalandırılması gerektiğini, bazıları da ne isterse onu giyebileceğini savundu.

Ülkedeki bazı yorumcular, bölgeye "din polislerinin geri getirilmesine gerek duyulduğunu" söyledi.

Din polisi yetkilileri Twitter'dan yaptığı açıklamada videoyla ilgili ilgili yetkililerle temasta olduklarını duyurdu.

tutuklan
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SosyalSuudiVideoArabistanUşaykırSuudi ArabistanKadınlarınNecidSnapchatTwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24