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Dünya

''Suudi Arabistan'da kurulacak turizm bölgelerinde kıyafet kısıtlamaları kalkacak''

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında inşa edilecek turizm bölgelerinde, kıyafet kısıtlamaları ve vize sınırlamalarının kaldırılabileceği iddia edildi

01 Ağustos 2017 19:37

Suudi Arabistan ekonomisinin petrole bağımlılığını ortadan kaldırmak ve genç işsizliği önlemek için Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman tarafından hazırlanan 'Vizyon 2030' programı kapsamında, ülkede turizm bölgeleri yaratılması için adım atılıyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Associated Press, "Kızıldeniz projesi" isimli turizm planı kapsamında oluşturulacak turizm bölgelerinde, şeriat hükümlerine göre yönetilen ülkede kadınlara yönelik kısıtlamaların kaldırılabileceğini iddia etti. 

Habere göre, oluşturulan turizm bölgelerinde, Suudi Arabistan'da hâlihazırda kadınlara yönelik uygulanan diğer kısıtlamaların da kaldırılabileceği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan ekonomisini güçlendirmek için oluşturulacak bölgelerin 'yarı özerk' yönetim statüsünde olabileceği ifade ediliyor. 

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