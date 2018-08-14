Deniz Kılınç / İstanbul, 14 ağustos (DHA) – Suudi Arabistan’da kripto para birimleri ticareti yasaklandı.

Suudi Arabistan Para Ajansı’nın (SAMA) yayınladığı açıklamada, kripto para birimleri ticaretinin “kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişiler için oluşturduğu yüksek risk ve olumsuz etkiler” sebepleriyle yasaklandığı belirtilirken söz konusu karar Suudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu (CMA), SAMA, içişleri ve finans bakanlıklarının oluşturduğu resmi komite tarafından alındı.

SAMA’nın yayınladığı açıklamada şöyle denildi:

“Komite Bitcoin gibi sanal para birimleri ticaretinin krallık genelinde yasaklanmasına ve hiçbir taraf veya bireyin söz konusu eylemleri gerçekleştirmesi için lisanslı olmadığına karar vermiştir.”

Kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişi ve kurumlara uygulanacak herhangi bir ceza hakkında bilgi verilmezken, komite “yasal olmayan” söz konusu eylemler için “bütün vatandaşların” uyarılması gerektiğinin altını çizdi.

