T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Suudi Arabistan'da kripto para birimleri ticareti yasaklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 ağustos (DHA) – Suudi Arabistan’da kripto para birimleri ticareti yasaklandı

14 Ağustos 2018 20:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 ağustos (DHA) – Suudi Arabistan’da kripto para birimleri ticareti yasaklandı.
Suudi Arabistan Para Ajansı’nın (SAMA) yayınladığı açıklamada, kripto para birimleri ticaretinin “kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişiler için oluşturduğu yüksek risk ve olumsuz etkiler” sebepleriyle yasaklandığı belirtilirken söz konusu karar Suudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu (CMA), SAMA, içişleri ve finans bakanlıklarının oluşturduğu resmi komite tarafından alındı.
SAMA’nın yayınladığı açıklamada şöyle denildi:
“Komite Bitcoin gibi sanal para birimleri ticaretinin krallık genelinde yasaklanmasına ve hiçbir taraf veya bireyin söz konusu eylemleri gerçekleştirmesi için lisanslı olmadığına karar vermiştir.”
Kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişi ve kurumlara uygulanacak herhangi bir ceza hakkında bilgi verilmezken, komite “yasal olmayan” söz konusu eylemler için “bütün vatandaşların” uyarılması gerektiğinin altını çizdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçDHASuudi ArabistandaSuudi Arabistan Para Ajansının SAMASuudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu CMA SAMASAMAnınBitcoin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24