Suudi Arabistan'da kanlı bayram



Suudi Arabistan'ın 3 ayrı kenti Medine, Katif ve Cidde'de art arda meydana gelen intihar saldırıları ülkede bayram öncesi şok etkisi yarattı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Medine'de Muhammed Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 4 polisin hayatını kaybettiği, 5 polisin ise yaralandığı bildirildi. Neredeyse eş zamanlı olarak Katif'te düzenlenen intihar saldırısında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süre önce de Cidde'de bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.

"Güvenlik güçleri erken fark etti"

İçişleri Bakanlığı, Medine'de polislerin uyanık davranması ve saldırganı fark etmesi nedeniyle sonuçları çok daha ağır olabilecek bir saldırının önüne geçildiğini açıkladı. Saldırıya karşın binlerce kişinin Mescid-i Nebevi'de ibadet etmeyi sürdürdüğü gözlendi.

Şiilerin ağırlıkta olduğu Katif'teki saldırıda ise patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, ölen kişilerin kimliklerinin henüz saptanamadığını duyurdu. Cami yakınlarında meydana gelen saldırıda, saldırganın yaşamını kaybettiği açıklandı. Suudi Arabistan'da, Şiilerin yaşadıkları bölgeler daha önce de terör saldırılarının hedefi olmuştu.

Cidde: Saldırgan Pakistanlı

Sabah saatlerinde ise Kızıl Deniz yakınlarındaki Cidde'de ABD Konsolosluğu yakınlarında intihar saldırısı düzenlenmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, yine güvenlik görevlilerinin erken davranması ve saldırgandan şüphelenmesi nedeniyle daha büyük bir saldırının engellenebildiği ifade edildi. Yetkililer saldırganın kimliğinin teşhis edildiğini duyurdu. Buna göre, saldırgan 12 yıldır Cidde'de yaşayan bir Pakistanlı.

Suudi Arabistan geçen yıllarda radikal İslamcı grupların hedefi olmuştu. Ancak ülkede seri şekilde peş peşe intihar saldırıları düzenlenmesinin alışılageldik bir durum olmadığına dikkat çekiliyor. Radikal İslamcı IŞİD örgütü ülkede daha önce güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları düzenlemişti. Örgütün lideri El Bağdadi, Suudi Kraliyet Ailesi'ni zalimlikle suçlamış ve halkı Kraliyet Ailesi'ne karşı ayaklanmaya çağırmıştı.

Suudi Arabistan'da özellikle ABD'nin diplomatik temsilciliklerinin terör saldırısı tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Geçen yıl mart ayında başkent Riyad'da bulunan Büyükelçilik ve Cidde ile Dhahran kentlerindeki konsolosluklar güvenlik gerekçesiyle günlerce kapalı kalmıştı.