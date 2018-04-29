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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da kadınlara stadyuma girme hakkı tanınacak

Suudi Arabistan, önümüzdeki sene itibariyle üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma kadınların da girme hakkının tanınacağını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan , önümüzdeki sene itibariyle üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma kadınların da girme hakkının tanınacağını açıkladı.

Riyad, Cidde ve Dammam şehirlerindeki stadyumlarda düzenlenen spor etkinliklerine kadınlar aile olarak giriş yapabilecek.

Suudi Arabistan'ın spor idaresi yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek değişiklikler ile 2018 yılı itibariyle kadınların stadyumlara giriş yapabileceğini belirtti.

Yapılacak değişiklikler arasında restoran ve kafelerin açılması ile kameraların kurulması yer alıyor.

Şimdiye kadar stadyumlar sadece erkeklerin girebildiği alanlardı.

Alınan bu karar son zamanlarda Suudi Arabistan'da yaşayan kadınlara biraz daha özgürlük tanımak adına atılan son adım oldu.

araba sürme hakkı tanınmıştı.

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu uygulamayı protesto ediyordu.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın ülkeyi modernleştirme arzusu bu değişikliklerin arkasında yatıyor.

Yakında konserlerin ve sinema gösterimlerinin de tekrar başlaması bekleniyor.

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