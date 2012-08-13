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Yaşam

Suudi Arabistan'da kadınlara özel şehirler kuruluyor

Suudi Sanayi Mülkiyet Kurumu'nun geliştirdiği projenin ilk kenti gelecek yıl hizmete girecek

13 Ağustos 2012 20:52

Şeriat yasalarıyla yönetilen ve kadınların araç kullanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan'da kadınları iş hayatına kazandırmak için özel kentler inşa edilecek. Sadece kadınların çalışacağı bu kentlerin ilki ise önümüzdeki yıl hizmete girecek.
 
İngiliz The Guardian gazetesinin "El İktisadia" gazetesine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, kadınları iş hayatına kazandırmak için, sadece kadınların çalışmasına izin verilen kentler kuracak.

Suudi Sanayi Mülkiyet Kurumu'nun (MODON) geliştirdiği projeye göre, kurulacak kentlerde sadece kadınların çalışmasına izin verilecek.

Söz konusu kentlerdeki işletmelerde yer alacak yöneticiler de kadınlardan oluşacak. İlk aşamada 5 bin kadının istihdam edilmesinin amaçlandığı kent ülkenin doğusundaki Hofuf'ta kuruluyor. Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan kentte, tekstil, kozmetik ve gıda gibi iş kolları bulunacak.

MODON tarafından yürütülen projenin başarılı olması halinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da buna benzer dört kent daha kurularak, kadınlar çalışma hayatına kazandırılacak.

Suudi Arabistan'da şu anda sadece kadınların yüzde 15'i çalışma imkanı buluyor. Çalışma hakkı kazanan kadınların büyük bir çoğunluğu, kadınlar için tasarlanmış işyerlerinde görev yapıyor. Ülkede kadın ve erkeklerin aynı ortamda çalıştığı az sayıda işyeri de mevcut.

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