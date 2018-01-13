Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez bir futbol maçı için stadyumda

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez bir futbol karşılaşmasını stadyumdan izledi. Başkent Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 20:00'de başlayan karşılaşma, Al Ahli takımının Al Batin karşısındaki 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ülkede kadınlar artık kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın üç büyük şehirde (Riyad, Cidde ve Dammam) kentlerindeki stadyumlara girebilecekler. Kadın taraftarlar Cumartesi günü de Cidde'deki Kral Abdullah Spor Tesisleri'nde Al Hilal ve Al İttihad takımları arasındaki maçı izleyebilecekler. 18 Ocak'ta ise ülkenin doğusundaki Dammam kentinde Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al İttifak-Al Faysali maçı da kadın taraftarlara açık olacak.

Kadınlar maçları stadyumda kendilerine ayrılan, eşleri ve çocukları ile ya da yalnız olarak oturabilecekleri özel bölümlerden izleyecek. Bu bölümlerde oturan kadınlara erkeklerin eşlik etmesi koşulu aranmayacak. Stadyumların kafe ve kantin gibi bölümleri de kadınların ayrı oturabilecekleri şekilde düzenleniyor.

Suudi Arabistan'da bu hafta ilk kadın squash turnuvası da yapılıyor. Ülkede Kasım ayında da Cidde'de üniversiteler arası kadın basketbol turnuvası yapılmış ve turnuvaya 3 bin civarında kadın katılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde de kadınlara araba satışı yapan bir oto galerinin açılışı yapıldı. Suudi yetkililer daha önce kadınlara bu yılın Haziran ayından itibaren otomobil kullanma izni verileceğini açıklamışlardı.

Suudi Arabistan'da ilk kez eylül ayında kadınların stadyuma alınmasına izin verilmiş, kadınlar, kuruluşunun 87'nci yılını kutlayan Suudi Arabistan'da akrabalarının eşliğinde kutlama gösterilerini izleyebilmişti. Kadınların stadyuma girebilmesi, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın reform planlarının bir parçası. Mart ayında, ülkedeki kadınların sinemaya gitmesi yönündeki yasak da kalkacak.

Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu'

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Kadınlar, baba, eş ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurt dışına seyahat edemiyor, üniversiteye gidemiyor.

Ancak nüfusun çoğunluğunun Sünni İslam'ın Vahhabi mezhebine ait olduğu Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" olarak açıkladığı hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

2013'te 150 sandalyelik Şura Konseyi'ne ilk kez kadın üyeler katılmıştı. Hükümete danışmalık yapan konseye 30 kadın girmişti. 2015'teki seçimlerde ise kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına sahip oldu.