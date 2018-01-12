Suudi Arabistan'dan kadınlarla ilgili bir yeni karar daha

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daha önce açıkladığı ‘ılımlılaşma’ hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kadınların ehliyet almasına ve stadyumda maç izlemelerine izin verilmesinin ardından, ekonomide petrole bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında turizm gelirlerini artırmayı hedefleyen Suudi Arabistan, 25 yaşından büyük kadınların, erkek bir akrabanın refakati olmadan ülkeyi ziyaret edebilmelerinin önünü açtı.

25 yaşından büyük kadınların, yanlarında babaları ya da eşleri olmadan Suudi Arabistan’ı ziyaret etmelerine olanak sağlayan yeni bir vize çıkarılacağı belirtilirken, daha küçük kadınların ise hâlâ erkek bir akrabalarının refakatinde ülkeye gelebileceği kaydedildi.

Tek girişlik ve maksimum 30 günlük olacak

Arab News’e konuşan Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi’ne (SCHT) bağlı Lisanslama Departmanı’nın Genel Direktörü Ömer El Mübarek, “Turist vizesi tek girişlik ve en fazla 30 gün için geçerli olacak. Bu vize, şu anda Krallık’ta mevcut olanlara ek olarak getirildi. İş, ziyaret, Hac ve Umre vizelerinden bağımsız” dedi.

Turizm yetkilisi, yeni uygulamanın gelecek birkaç ay içinde verilmeye başlayacağını söyledi.

Petrole bağımlılığı azaltmak isteyen

Suudi Arabistan'ın petrol hedefleri

Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz'de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

Kadınlar stadyumda maç izledi

Suudi Arabistan'da ilk kez eylül ayında kadınların stadyuma alınmasına izin verilmiş, kadınlar, kuruluşunun 87'nci yılını kutlayan Suudi Arabistan'da akrabalarının eşliğinde kutlama gösterilerini izleyebilmişti. 12 Aralık Cuma günü Al-Ahli ve Al-Batih takımlarının Riyad’daki karşılaşmayı, kadınların izleyebilmesine de izin verildi. Kadınlar önümüzdeki günlerde de Cidde ve Demmam kentlerinde oynanacak futbol karşılaşmalarında stadyuma girebilecekler.

Kadınların stadyuma girebilmesi, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın reform planlarının bir parçası. Mart ayında, ülkedeki kadınların sinemaya gitmesi yönündeki yasak da kalkacak.

Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu'

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Kadınlar, baba, eş ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurt dışına seyahat edemiyor, üniversiteye gidemiyor.

Ancak nüfusun çoğunluğunun Sünni İslam'ın Vahhabi mezhebine ait olduğu Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" olarak açıkladığı hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

2013'te 150 sandalyelik Şura Konseyi'ne ilk kez kadın üyeler katılmıştı. Hükümete danışmalık yapan konseye 30 kadın girmişti. 2015'teki seçimlerde ise kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına sahip oldu.