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Yaşam

Suudi Arabistan'da kadın sürücüler 'terör' mahkemesinde

Suudi İçişleri Bakanlığı ‘sosyal uyumu’ bertaraf etmek isteyen herkese karşı önlemleri sert bir şekilde uygulayacağını belirtmişti

26 Aralık 2014 14:05

Kadınların araç kullanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan’da direksiyonun başına geçmek istedikleri için tutuklanan iki kadının davası özel ‘terörizm’ mahkemesine aktarıldı. AFP ve AP'ye konuşan kaynaklara göre Doğu Eyaleti’nin El-Ahsa kentinde görülen davanın ardından kadınların ‘terörizm’ mahkemesine sevk edilmesine karar verildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Loujain Hathloul (25), komşu Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelip Suudi Arabistan’a girmek istediği 1 Aralık’tan bu yana gözaltında. Fransız edebiyatı mezunu olan genç kadın , sürücü ehliyeti almış olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nden Suudi Arabistan’a araçla geçmek isterken sosyalmedya üzerinden gelişmeleri an ve an aktarmıştı. Ancak sınır muhafızları ülkeye girişine izin vermezken pasaportuna el koymuştu. Geceyi soğukta aracında geçirmek zorunda kalan Loujain Hathloul, ertesi gün ise tutuklanmıştı.

 

Desteğe gittiğinde tutuklandı

 

Suudi Arabistan, kadınların araç kullanmalarına izin verilmeyen dünyanın tek ülkesi. Hathloul’a destek olmak için sınıra gelen BAE’den gazeteci Maysaa Alamoui de tutuklanmıştı. Aktivistler, iki kadına yönelik suçlamalarla ilgili ayrıntı vermezken, suçlamaların kadınların araç kullanmasından ziyade sosyal medyadaki aktiviteleri üzerine yoğunlaştığını söylediler. Hathloul’un Twitter’da 228 bin takipçisi bulunuyor. Alamoudi ise 131 bin takipçiye sahip ve Suudi Arabistan’da kadınlara sürücülük yasağıyla ilgili YouTube’da bir program yayınlamıştı. Suudi yetkililer, iki kadının durumunu konu eden bir web sitesini de bloke etmişti.

 

'İnternet düşmanı' 

 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, bu yıl Suudi Arabistan’ı, ‘sansür ve takip’ nedeniyle internet düşmanı 19 ülke arasında saymıştı. Suudi İçişleri Bakanlığı ise ‘sosyal uyumu’ bertaraf etmek isteyen herkese karşı önlemleri sert bir şekilde uygulayacağını belirtmişti.

 

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