-Suudi Arabistan'da kadın iç çamaşırını kadınlar satacak RİYAD (A.A) - 02.01.2012 - Suudi Arabistan'da Perşembe gününden itibaren kadın iç giyimi satan dükkanlarda sadece kadınların çalışabileceği bildirildi. Ülkede 2006 yılında erkeklerin kadın giyim ve kozmetik mağazalarında çalışmalarını yasaklayan yasanın, Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Yasa, ülkedeki aşırı muhafazakar kesimin, kadınların, kadınlarla erkeklerin bir araya gelebileceği alışveriş merkezleri gibi yerlerde çalışmaları fikrine karşı çıkmaları nedeniyle bugüne kadar yürürlüğe sokulamamıştı. Çalışma Bakanlığı, satış görevlisi olarak çalışmak için başvuruda bulunan kadın sayısının 28 binin üzerinde olduğunu açıkladı.