Suudi Arabistan’da istifa eden Lübnan başbakanı Hariri BAE’ye geçiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri Suudi Arabistan\'daki istifasının ardından Riyad\'dan ayrılarak, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi\'ye gitti. Hariri\'nin sahibi olduğu Future TV kanalının haberine göre Hariri burada BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşecek.

Hariri’nin istifası Lübnan’ı Sünni bloğu tarafından yönetilen Suudi Arabistan ve BAE ile Şii İran ve Müttefikleri arasında uzun zamandır süre gelen, Ortadoğu’nun en sıkı çekişmesinin ön cephesine koymuş oldu. Pazartesi günü Suudi Arabistan \"Hizbullah\'ın Suudi Arabistan\'a yönelik hareketleri sebebiyle Lübnan\'ı savaş ilan eden bir ülke olarak göreceğiz\" açıklaması yapmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Hariri döneminden önceki politik felç dönemine herhangi bir geri dönüşün ülkenin kredi notunu düşürebileceği konusunda uyardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman İran’ın Yemen’deki milislere füze tedarik etme kararının krallığı yapılmış “doğrudan askeri bir saldırı” teşkil ettiğini söyledi. Hariri’nin istifasından saatler sonra Yemen’den Riyad’ın dış mahallelerine bir füze atılmış, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu füzenin Hizbullah tarafından atılan İran yapımı bir füze olduğunu söylemişti.

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