Suudi Arabistan'da IŞİD operasyonu



Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur el Turki, yetkililerin aralık ayından bu yana IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 93 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Bunlardan en az 77'sinin Suudi vatandaşı olduğu ve Riyad'daki ABD Büyükelçiliği de dahil bir çok yere saldırı planladıkları kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Ülkenin güvenliğini bozmak isteyen bu sapkın gruba karşı faaliyetler sürüyor. Onlar sürekli suç planlarıyla bunu sağlamaya çalışıyor“ denildi.

El Turki, Suudi polisinin gün içinde Nevef el Enezi adında IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi de yakaladığını bildirdi. 29 yaşındaki zanlı iki polis memurunu öldürmekle suçlanıyor.

El Turki, güvenlik birimlerinin aynı zamanda mart ayında Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırı planını da engellediğini kaydetti.