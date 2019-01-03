Suudi Arabistan'da ilk Kaşıkçı duruşması

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden yargılanan 11 sanığın ilk duruşması yapıldı. Suudi resmi haber ajansı SPA, savcılığın cinayetle bağlantısı olmakla suçlanan beş sanık için idam cezası istediğini duyurdu. Sanıkların kimliği açıklanmadı.

Başsavcı yardımcı Şalan el Şalan da Kasım ayında yaptığı açıklamada beş şüpheli için idam cezası isteyeceklerini belirtmişti.

Kaşıkçı cinayetini araştıran Suudi Başsavcı Suud el Muceb, Kasım'da İstanbul'u ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu. İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşen el Muceb, Türkiye'nin elindeki delilleri Suudi Arabistan'a vermesini talep etmişti.

Suudi yetkililer Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında toplam 21 Suudi vatandaşını gözaltına aldı. 21 kişiden 11'ine şu an için suçlama yöneltilmiş durumda.

Üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alındı. Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan şüphelilerin iadesini istiyor. Ancak Riyad yönetimi, yargılamanın Suudi Arabistan'da yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

DW,rtr/ÖA,GA

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