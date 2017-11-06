Suudi Arabistan’da gözaltına alınanların banka hesapları dondurulacak

Çeviri - Gonca Tokyol

Suudi Arabistan’da cumartesi gecesi Kral Salman’ın Prens Muhammed başkanlığında yeni bir yolsuzlukla mücadele komitesi kurulduğunu duyurmasının ardından başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarının dondurulacağı belirtildi.

AFP’nin haberine göre Telekomünikasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltındakilerin banka hesaplarının dondurulmasının yanı sıra yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili tüm varlıkların devlet mülkü olarak kaydedileceği ifade edildi. Açıklamada, “Gözaltına alınanların hesapları ve bakiyeleri ortaya çıkarılacak ve dondurulacak. Yolsuzluk soruşturmasıyla ilgisi bulunan herhangi bir varlık ya da mülk, devlet malı olarak kaydedilecek” dendi.

Gözaltına alınanlar arasında, Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin insanlarından biri olarak gösterilen Prens El Velid bin Talal da bulunuyor. 17 milyar dolarlık servetin sahibi olduğu kaydedilen Prens El Velid’in sahibi olduğu Kingdom Holding’in hisse sahibi olduğu şirketler arasında Twitter, Apple, Citigroup, Four Seasons ve News Corp var.

Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" operasyonu kapsamında Prens El Velid ve görevden alınan eski Ulusal Muhafızlar Bakanı Prens Mited bin Abdullah’ın aralarında bulunduğu 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilere yönelik suçlamalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken; Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya ise, 2009'da gerçekleşen Cidde su baskınları ve 2012'deki Mers virüsüyle ilgili yeni soruşturmalar açıldığını duyurmuştu.