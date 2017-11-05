Suudi Arabistan'da gözaltı dalgası

El Arabiya televizyonunun haberine göre Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesi, aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılar komitenin bir krallık kararnamesiyle kurulmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Komitenin başında ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Selman bulunuyor. Milyarder Prens El Velid Bin Tellal'in de gözaltına alınanalar arasında olduğu kaydedildi.

Kraliyet makamları geçen eylül ayında aralarında ülkede söz sahibi olan birçok dini temsilcinin de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah, Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah El Sultan'ın da görevden alındığını bildirdi.

Yapılan resmi açıklamada "bazı zayıf ruhların yasadışı gelir elde etmek için" kendi çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyduğu ifadesine yer verildi.

81 yaşındaki Kral Salman'ın oğlu Muhammed bin Selman bundan sadece birkaç ay önce veliaht olarak atanmıştı. Muhammed bin Selman ekim ayı sonunda katıldığı bir ekonomi forumunda ülkesinin aşırı muhafazakâr anlayıştan kurtularak ‘ılımlı İslam’a geçeceğini söylemişti.

AFP/dpa/BW/EC

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