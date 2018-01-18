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Dünya

Suudi Arabistan'da gösterilen ilk filmler: "Emoji" ve "Kaptan Düşükdon"

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Suudi Arabistan'da sinema yasağının kaldırılmasının ardından ülkede gösterime giren ilk filmler "Emoji Filmi" ve "Kaptan Düşükdon" oldu

18 Ocak 2018 18:33

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Suudi Arabistan\'da sinema yasağının kaldırılmasının ardından ülkede gösterime giren ilk filmler \"Emoji Filmi\" ve \"Kaptan Düşükdon\" oldu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın krallık genelinde başlattığı liberalleştirme reformları kapsamında, 1980\'li yıllarda Suudi Arabistan\'da kapatılan tüm sinema salonlarının Mart 2018\'de tekrar açılması bekleniyor.
Sinema salonlarının açılışına kadar ise Suudi Arabistan\'ın Cidde kentindeki bir gösteri merkezinde film gösterimleri \"Emoji Filmi\" ve \"Kaptan Düşükdon\" filmleriyle başladı.
The Verge\'de yer alan habere göre, uzun yıllardır sinemanın yasak olduğu Suudi Arabistan\'da tekrar başlayan film gösterimleri kapsamında halkı memnun etmek amacıyla ailelere uygun filmler seçildiği vurgulandı.
Suudi Arabistan yönetimi, ayrıca sinema sektörünün 2030 yılına kadar ülke ekonomisine 24 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağını öngörürken, yaklaşık 160 bin kişilik istihdam yaratabileceğini duyurdu.
Sinema sektörünün, petrole dayalı Suudi Arabistan ekonomisinin bu yapısını da değiştirebileceği öngörülüyor.

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