Suudi Arabistan'da gökkuşağı bayrağı asan doktora gözaltı!

Suudi Arabistan'da bir doktor evine, LGBTİ sembollerinden gökkuşağı bayrağını astığı için gözaltına alındı.

Şeriat yasasının hüküm sürdüğü Suudi Arabistan'da eşcinsel ilişki suç sayılıyor. Eşcinsel ilişkiye girenlere verilen cezalar arasında idam, kimyasal hadım ve hapis de var.

Doktor, gökkuşağı renklerindeki bayrağın LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) sembolü olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Independent internet sitesinin CNN'e dayandırdığı habere göre doktor bayrağı, 'çocuklarından birinin renkleri çok şirin bulması' üzerine internetten satın aldığını söyledi.

Bayrağı Cidde'deki evinin üstünde üç metre uzunluğundaki direğe asan doktor, Suudi Arabistan'ın Erdem ve Ahlak Komitesi polisi tarafından gözaltına alındı.

Suudi medyasının aktardığına göre 'soruşturmanın' ardından bayrağı indirmeyi kabul eden doktor kefaletle serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan, geçen yıl Eylül ayında da BM'den Küresel Hedefler listesindeki, eşcinsel hakklarını 'İslami yasalara ters olduğu' gerekçesiyle çıkarmasını talep etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, BM Genel Kurulu'na "metinde cinsiyetten bahsetmek bizim için kadın ve erkek anlamına gelir. Aileden bahsetmek de bir erkek ve bir kadının evlenmesi anlamına gelir" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız uzmanlar komisyonunun başkanlığına seçilen Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Faysal bin Hassan Trad da daha önceki açıklamasında Riyad'a yapılan 'eşcinsel evliliklere destek olunması çağrılarının kabul edilemez olduğunu ve iç içlerine müdahale sayıldığını' söylemişti.