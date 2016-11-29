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Yaşam

Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı

Suudi Arabistan'da yağan kara en çok çocuklar sevindi

29 Kasım 2016 17:47

Suudi Arabistan'da kasım ayında çöle kar yağdı. Anı kaçırmak istemeyen Suudi Arabistan vatandaşları araçlarına binerek, karın kapladığı çölde yürüyüşe çıktı.

Milliyet'in haberine göre, Suudi Arabistan'da kar yağışı sosyal medyada da günün olayı oldu. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında onlarca kar selfiesi yapıldı.

Suudi Arabistanlı çocuklar ise, kar yağışı fırsatını kaçırmadı ve çölde kardan adamlar yaptı. Çocuklar ve gençler kardan adamları taraftarı oldukları futbol takımlarının formalarıyla süslediler.

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