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Suudi Arabistan'da 'casusluk' nedeniyle 15 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan'da 15 kişi İran için casusluk yaptıkları suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

06 Aralık 2016 19:01

Suudi Arabistan'da İran adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 32 kişiden 15'i idam cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 15'i 6 ila 25 yıl hapis cezası alırken, 2'si ise beraat etti. Söz konusu 32 kişiden 30'unun Suudi Arabistan, 1'inin İran, 1'inin de Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi. AFP'nin haberine göre, idam cezasına çarpıştırılan 15 kişinin tamamı ülkedeki Şii azınlığa mensup.

Sanıklara casusluk suçlamasının yanı sıra İran'ın desteğiyle gizli hücreler oluşturma ve Tahran'a askeri istihbarat aktarma suçlamasında bulunuldu. İddianamede, sanıkların bu tür eylemle 'ulusal güvenliği tehlikeye attığı' belirtildi. Sanıklardan bir kısmının İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni ile görüştüğü de öne sürüldü.

Sünni bir yönetime sahip olan Suudi Arabistan ile Şii İran arasındaki ezeli gerginlik Suudi Arabistan'da Şii din adamı Nimr El-Nimr'in sene başında idam edilmesiyle daha da derinleşmişti. İdam, İran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliği önünde protesto edilmişti.

Tahminlere göre, Suudi Arabistan'da nüfusun yüzde 10'u ila 15'i Şiilerden oluşuyor. Ülkede petrol yataklarının zengin olduğu doğu bölgelerinde yaşayan Şiilerin büyük bir kısmı ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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