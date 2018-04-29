Suudi Arabistan'da botokslu develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da develer için düzenlenen güzellik yarışmasında, botokslu olduğunu anlaşılan iki deve diskalifiye edildi.

Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde podyuma çıkan adaylar için temel kriter, dudakları ve hörgüçlerinin güzelliği.

Deve yarışı ve deve sütü tadım yarışmasının da yapıldığı festivalde dağıtılacak para ödülü 57 milyon dolardı.

Festival jürisi, yarışa katılan develerin botokslu olduğunu anladığındaysa, sahipleri için bu ödülü almak hayal oldu.

Develerden bazılarının burnu, dudakları, hatta çenesine botoks yapıldığı anlaşıldı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, bir veteriner develere çeşitli estetik ameliyatlar yapmaya çalışırken yakalandı.

Develerin kulaklarını küçültmesi ve botoks enjekte etmesi için sahiplerinin veterinere para verdiği öğrenildi.

Suudi yetkililer deve festivalini çok ciddiye alıyor. Festivalin Jüri Başkanı Favzan el Madi, develerin "Suudi Arabistan'ın sembolü" olduğunu söylüyor.

Deve güzellik yarışması ülkede ilk olarak 2000 yılında düzenlenmişti. Festival geçen yıl, ıssız bir çölden başkent Riyad'daki özel bir gösteri alanına taşınmıştı.