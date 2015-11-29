Suudi Arabistan, bir atın eşcinsel olduğu gerekçesiyle idam edildiği yalanladı

Suudi Arabistan’dan yayın yapan Sabq sitesinde de yayımlanan, ülkede erkek bir yarış atının başka bir erkek at ile cinsel ilişkiye girmeye çalışması nedeniyle idam edildiği iddiasını içeren rapor yalanlandı.

GZone’un aktardığı habere göre, "12 milyon dolar değerindeki bir yarış atı, başka bir at ile cinsel ilişkiye girmeye çalışmasından sonra kazandığı ödülden men edildi. Ve ülke kanunlarına göre yasak olan eşcinsel ilişki kanunu sebebiyle de 20 Kasım tarihinde idam edildi."

Avrupa ve Amerika’dan birçok hayvanseverin atı korumak adına gayret sarf ettiği belirtilirken ismi paylaşılmayan bir Suudi yetkili, iddianın yer aldığı raporu yalanladı.