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Dünya

Suudi Arabistan'da ateistler artık terörist sayılacak

Suudi Arabistan'da artık ateistler artık terörist kabul edilecek ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılacak

03 Nisan 2014 00:40

Suudi Arabistan'da yapılan yeni bir kanun değişikliğiyle ateistler artık terörist kabul edilecek ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

El Arabiya’nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından kabul edilen kararla ateistler, El Kaide ve Suudi Hizbullah ’ı gibi terörist gruplarla aynı kategoride değerlendirilecek.

Bu çerçevede, “ateist düşünceyi savunanlar ve İslam dininin temellerini sorgulayanlar” terörle mücadele kanununa göre yargılanacak ve 20 yıl hapisle cezalandırılacak.

Yeni kanun, insan hakları kuruluşlarının tepkilerine yol açtı.

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