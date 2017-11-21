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Dünya

Suudi Arabistan’da aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan’da devam eden aşırı yağışlar nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

21 Kasım 2017 13:09

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan’da devam eden aşırı yağışlar nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi.
Kraliyetin eğitim bakanlığından yapılan açıklamada öğrencilerin güvenliği için Cidde, Mekke, Taif, Al-Leeth, Khulais ve Rabigh kentlerinde okulların kapalı olacağı duyuruldu. 
Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Otoritesi’nden yapılan açıklamada Kraliyetin farklı bölgelerinde fırtınalı hava koşulları olacağı ve Kassim ve Riyad’ın batısında kum fırtınaları da olabileceği uyarısı yapıldı. Sivil Savunma Bakanlığı da beklenen yağışlar sebebiyle vatandaşları genelde su baskınları yaşanan bölgelerden ve deniz kenarındaki yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Genelde kurak bir iklim yaşayan Suudi Arabistan’da vatandaşlar yağışlı havalarda dışarı çıkıp serin havanın tadını çıkartırdı. Fakat 2009 yılında onlarca insanın sele kapılarak kaybolması ve araçların içine hapsolması bu alışkanlığı değiştirdi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü
- Suudi Arabistan\'ın farklı bölgelerinde fırtınalı hava görüntüleri

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