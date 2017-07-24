T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve diğer Katar siteleri erişime açıldı

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzereKatar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor

24 Temmuz 2017 13:07

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası mayıs ayında erişime kapatılan Al Jazeera, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

ETİKETLER

Suudi ArabistanAljazeeraKataryasak kaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24