Suudi Arabistan'da 8 yaşındaki çocuk otobanda araba kullanırken görüntülendi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde polis, sekiz yaşındaki bir çocuğun otobanda araba kullanma görüntüleriyle ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis gözaltına alınan kişinin kimliğini açıklamadı ancak bu kişinin videoda aracın yolcu koltuğunda otururken görülen adam olduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan, trafik kazasından ölümlerin en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra harekete geçen polis, görüntülerdeki aracın da bir ay süreyle trafikten men edildiğini açıkladı.

Resmi verilere göre 33 milyon nüfuslu Suudi Arabistan'da 2016'da meydana gelen toplam 533 bin trafik kazasında 9.031 kişi hayatını kaybetti, 38.000 kişi yaralandı.

Geçtiğimiz ay Suudi İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Saud bin Nayef, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un gelecek Haziran'dan itibaren kadınların araç kullanma yasağını kaldırma kararının trafik kazalarını azaltacağını söylemişti.

Bin Nayef, Twitter'daki açıklamasında "Araç kullanan kadınlar trafiği pedagojik olarak dönüştürecek ve kazalardaki can kaybı ve maddi kayıplar azalacak" ifadelerini kullanmıştı.