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Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da 47 kişi idam edildi

Suudi Arabistan'da terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle aralarında Şii din adamı Şeyh Nimr el Nimr'in de bulunduğu 47 kişi idam edildi.

02 Ocak 2016 13:28


Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, terörizm ve şiddete teşvik suçlarından ölüme mahkum edilen 47 kişinin cezalarının infaz edildiği ifade edildi.

İdam edilenler arasında Şii din adamı Şeyh Nimr el Nimr'in de bulunduğu belirtiliyor.

İdam edilen 47 kişiden birinin Mısır, birinin Çad, geri kalanların ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydediliyor.

İran daha önce Riyad hükümetini el Nimr hakkındaki idam cezasıyla ilgili sert şekilde eleştirmiş ve din adamının infazının gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan’ın “ödeyeceği bedelin yüksek olacağı” uyarısını yapmıştı.

İnsan hakları izleme örgütlerinin raporlarına göre Suudi Arabistan’da 2015 yılında en az 153 kişinin idam cezaları infaz edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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