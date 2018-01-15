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Dünya

Suudi Arabistan'da 35 yıllık sinema yasağı kaldırıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Suudi Arabistan’da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı ve ülkedeki sinema salonları uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor

15 Ocak 2018 19:03

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Suudi Arabistan’da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı ve ülkedeki sinema salonları uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor. Şimdilik devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu haftasonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle start alacak.
İlk sabit sinema salonunun Mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman liderliğinde gerçekleşen reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri gerçekleşmeye başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi. 
Dunyanews’deki habere göre şimdilik otoriteler tarafından desteklenerek açılacak olan Cidde’deki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi bulunduğu belirtiliyor. 
Suudi Arabistan’da sinemalar 1980’li yılların başlarında kamusal alanlarda eğlenceyi ve kadın ile erkeğin birarada bulunduğu kamusal alanları doğru bulmayan muhafazakarlar tarafından yasaklanmıştı.
Muhafazakarların da hassasiyetleri düşünülerek filmlerin kraliyetin “ahlaki değerleri” çerçevesinde kalması amacıyla sansürleneceği belirtiliyor.

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