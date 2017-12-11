Suudi Arabistan'da 35 yılın ardından sinemalar tekrar kullanıma giriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan ülke genelindeki sinema yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan, 35 yıldan uzun bir süredir eğlence sektörünü canlandırma ve ekonomiyi revize etme kapsamında krallık genelinde kapatılan sinemaların tekrar kullanıma gireceğini açıkladı. Yerel medyada yer alan habere göre Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı, ilk multipleksin Mart 2018\'de açılacağını söyledi.

Ekim ayında başkent Riyad\'da düzenlenen bir sinema gecesi, 35 yıldır krallıkta var olan sinema yasağının kaldırılması için öncü bir hareket olarak görüldü. Sinema gecesinde gösterilen üç kısa filmden biri olan \"National Dialogue\" filmi yönetmeni Faisal Alharbi konuyla ilgili \"Sinema, Suudi toplumunun ruhudur\" dedi.

Hükümet sinema yasağının kaldırılmasıyla ilgili, bölgesel sinema zinciri operatörlerinin Suudi Arabistan\'a giriş için çalışmalara başladığını söyledi. Aynı zamanda açıklamada, Suudi politikacı Awwad Alawwad önderliğinde kurulan bir komisyonun lisans ve düzenlemelerle ilgili detayların yakın bir zamanda duyurulacağı söylendi. (Fotoğraflı)