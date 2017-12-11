Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk; sinema yasağı kaldırılıyor

Çeviri: İnan Ketenciler

Suudi Arabistan’ın güçlü veliaht prensi, toplumsal reformlarıyla aşırı muhafazakâr krallığı sarsarken, ülkede on yıllardır süren sinema yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ticari sinemaların, 2018 yılının başından itibaren krallıkta 35 yıldan fazla süredir ilk kez faaliyet göstermesine izin verilecek" dendi ve hükümetin izin belgelerimi vermeye derhal başlayacağı belirtildi.

Sinemaları yeniden canlandırmak, Suudi Arabistan için bir paradigma değişikliğini temsil ediyor. Krallık, muhafazakârlardan gelen muhalefete rağmen, Vizyon 2030 olarak bilinen toplu bir değişimin parçası olarak eğlenceyi teşvik ediyor.

Bilgi Bakanı Awwad Alawwad, "Bu, krallıkta kültür ekonomisinin gelişmesinde paralel bir döneme damgasını vuruyor" dedi.

Sinemaları kültürel ve dini kimlik için bir tehdit olarak gören muhafazakârlar, 1980'lerde sinemaların kapatılmasına vesile olmuştu.

Suudi Arabistan’daki en üst seviyeli din adamı, ocak ayında sinemaların “ahlaksızlığının” ahlaki değerlerde çürümeye yol açabileceğini söylemiş, ancak yetkililer bu muhalefete omuz silkmişti.

Suudi film yapımcıları, “Youtube çağında” sinemaları yasaklamanın mantıklı olmadığını savunuyordu.

Suudi filmleri, ülkedeki dağıtım kanallarını ve devlet sansürünün sert bakışlarını atlatmak için interneti kullanarak yurt dışında etki yaratıyordu. (The Guardian)