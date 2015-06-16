Suudi Arabistan’da 100 idam



İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Suudi Arabistan'da bu yılın başından bu yana 100'den fazla insanın idam edildiğini açıkladı. Öldürülen 47 kişinin şiddete karışmadığı, uyuşturucu suçlarından hüküm giydiği belirtiliyor. İdam edilenlerin sayısı 2014 yılının tamamında 88 olarak kayıtlara geçmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sarah Leah Whitson “Suudi makamları bu yıl bir ölüm seferberliği içinde bulunuyor. Suudi Arabistan'ın bu kadar insanı idam etmesi yeterince kötü ancak şiddet olaylarına karışmayan, uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı insanların infaz edilmesi bu idamların ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor” dedi.

İdam edilenlerin 57'si Suudi Arabistan vatandaşı. Öldürülen yabancılar arasında ilk sırada Pakistanlılar bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi makamlarını adil olmayan ve hatalı yargılama süreçleri nedeniyle de eleştirdi. Yargılama sırasında sanıkların çoğu zaman avukatı dahi olmadığı, tüm tanıkların dinlenmediği ve delillerin mahkemeye sunulmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da tecavüz, cinayet, İslam'dan çıkma, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlar şeriat hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla cezalandırılabiliyor. Cezalar suçlunun kılıçla başının kesilmesi suretiyle infaz ediliyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suudi Arabistan idam cezalarında Çin, İran, Irak ve ABD gibi ilk sıralarda yer alıyor.