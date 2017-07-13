Suudi Arabistan'a yeni silah ihracatına onay

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan bir habere göre, Alman hükümeti Suudi Arabistan'a yüklü miktarda askeri teçhizat ve savunma araçları ihracatına onay verdi.

Haberde, Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries'in, perşembe günü Federal Meclis Komisyonu'nu bu konuda bilgilendirdiği kaydedildi.

İhracat listesinde, 4 devriye botu, 110 tır ve 8,9 milyon euro tutarında askeri araç ve teçhizat yer aldığı belirtildi. Haberde, Mısır'a bir denizaltı ihracatına da onay verildiği ifade edildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich, ARD'ye yaptığı açıklamada, verilen onayı eleştirdi ve bunun "yüksek derecede rahatsız edici" olduğunu söyledi. Mützenich, özellikle Katar ile yaşanan gerginlik ve Suudi Arabistan'ın Yemen deniz ticaretine getirdiği blokajlar ışığında Suudi Arabistan'a daha fazla devriye botu ihracatına onay verilmesinin sorumluluğunun alınamayacağını söyledi. Mütznich, "Bu konudaki ihracat düzenlemeleri çok açık: Gerginlik yaşanan bölgelere silah ihracatı yapılamaz" şeklinde konuştu.

Kipping: Hükümet kaçış için yeni nedenler yaratıyor

Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping ise "Alman hükümeti, kriz bölgelerine yeni silah ihracatlarıyla kaçış için yeni nedenler yaratıyor ve çatışmaların daha da tırmanması riskini göze alıyor" dedi.

Kipping, "Alman hükümetinin silah ihracatları, uzun süredir her türlü katlanılabilir oranı aştı" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ve Mısır, Katar ile yaşanan krizde birlikte hareket ediyor aynı zamanda Suudi Arabistan Yemen'deki savaşta da bir taraf olarak yer alıyor. Kipping, "Kim Katar krizinin ortasında ve Suudi Arabistan Yemen'de kirli bir savaş yürütürken, Mısır ve Suudi Arabistan'a denizaltı, devriye botu ve askeri araç ihraç ederse o da suça ortak olur" dedi.

Yeşiller partili güvenlik uzmanı Agnieszka Brugger "Kim kendi halkını ezen ve Yemen'de savaş suçları işleyen korkunç bir rejime silah için onay verirse, güvenlik ve insan haklarını tehlikeye atar. Suudi Arabistan gibi ülkelere tüm silah ihracatı sona erdirilmelidir" dedi.

Almanya'nın Suudi Arabistan ile silah ticareti yıllardır eleştirilerin odağında. Kiliseler de pek çok kez ihracatın durdurulması talebinde bulunmuştu. Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE), bu konudaki çağrısını bir kez daha yineledi. Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki askeri koalisyonun Yemen'i savaşa sürüklediği, insani yurttaşlık haklarının ayaklar altında ezildiği ve denizcilikle ilgili unsurlarla da bir savaş söz konusu olduğu ve bu nedenle devriye botlarının ihracatına izin verilemeyeceği" kaydedildi.

©Deutsche Welle Türkçe

KNA/AFP, BS/BÖ