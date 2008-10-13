Suudi Arabistan'a en yüksek bina

Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal’a ait Kingdom Holding adlı şirket Cidde’de dünyanın en yüksek binasını inşa etmeyi planladığını açıkladı.



Bir kilometreden yüksek olması beklenen Kingdom Tower’ın 27 milyar dolara mal olacağı belirtildi.



23 milyon metrekare üzerine inşa edilecek olan projede gökdelenin yanı sıra lüks daireler, oteller, işyerleri ve eğlence merkezleri de bulunacak.



80 bin kişiye yaşama alanı sunması beklenen Kingdom City’nin 250 bin ziyaretçiyi ağırlama kapasitesine sahip olması planlanıyor.



Birleşik Arap Emirlikleri de Dubai’de bir kilometreden yüksek bir gökdelen inşa edeceğini duyurmuştu.

