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BBC Türkçe

Suudi Arabistan yolsuzluktan tutukladığı prenslerden 106 milyar dolar toplayacak

Suudi Arabistan hükümeti yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan işadamları ve siyasi yetkililerle varılan anlaşmalar sonunda 106 milyar dolar alacağını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan hükümeti yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan işadamları ve siyasi yetkililerle yapılan anlaşmalar sonunda 106 milyar dolar alacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el Mojeb yaptığı yazılı açıklamada "Mali uzlaşmanın tahmini değeri 106 milyar dolar. Bu tutarı hisseler, mülk, ticari varlıklar, tahviller, nakit ve diğer varlıklar oluşturuyor" dedi.

Bu tutar eğer başarıyla devredilirse düşük petrol fiyatları nedeniyle mali anlamda zorlanan Suudi Arabistan hükümeti için önemli bir destek anlamına geliyor.

Ülkenin bütçe açığının bu yıl 52 milyar dolar olması bekleniyor.

Açıklama ayrıca Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için de siyasi bir başarı olarak görülüyor.

Bin Salman geçen yıl Kasım ayında yolsuzluk operasyonunu başlatırken hükümete getirisinin 100 milyar dolar civarında olacağını tahmin etmişti.

Operasyonlarda düzinelerce üst düzey yetkili, prensler, iş adamları ve devlet adamları gözaltına alınmış ve Riyad'daki lüks Ritz-Carlton otelinde sorgulanmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 381 kişi mahkemeye çağrıldı, ifade verdi ya da kanıt sundu.

Mojeb 56 kişinin dava kapsamında uzlaşmaya yanaşmayan kişilerin hala gözaltında olduğunu söyledi. Bu sayı geçen hafta 95 idi. Bazı davaların mahkemeye taşınması bekleniyor.

Yolsuzluk kapsamında şimdiye kadar 100 kişi serbest bırakıldı.

Milyarder Prens El Velid bin Talal ve Velid El-İbrahim geçen hafta sonunda bırakıldı.

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