Suudi Arabistan yolsuzluk davasında “parayı veren serbest kalacak”

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan\'da, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın başlattığı yolsuzlukla mücadele kapsamında tutuklanan prenslerden, özgürlükleri karşılığında milyarlarca dolar isteniyor.

Financial Times gazetesine konuşan bir danışman, “Suudi otoriteler Ritz Carlton’daki tutukluların birçoğuyla anlaşma yapıyor; parayı veren eve gidebilecek” diye konuştu.

Veliaht Prens bin Salman aralarında Küresel İş Patronu Prens Alwaleed bin Talal’ın da olduğu ülkenin yüzlerce elitini 100 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen bir yolsuzluk davası kapsamında gözaltına almıştı. Para aklama, rüşvet, haraç ve kamu görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya olan tutuklular Suudi başkent Riyad’daki Ritz-Carlton otelinde tutuluyor.

Davaların bazılarında yetkililerin şüphelilerin kişisel varlıklarının yüzde 70’ine kadar el koymaya çalıştığı belirtiliyor. Habere göre, anlaşmaların amacı düşük seyreden petrol fiyatları sebebiyle zor bir dönem geçiren ve geçtiğimiz yıl 79 milyar dolar cari açık veren Suudi Arabistan ekonomisinin iyileşmesine yardımcı olmak.

Davanın baş savcısı yaptığı açıklamada yolsuzluğun 100 milyar doları aştığını söylemişti fakat devletin tutuklulardan bundan çok daha fazlasını alması, toplam el konulan servetin 300 milyar doları bulması bekleniyor.

