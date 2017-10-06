Suudi Arabistan yeniden BM’nin ‘Utanç Listesi’nde

Nafiz Albayrak / New York, 6 Ekim (DHA) - Birleşmiş Milletler, Yemen’deki insan hakları ihlalleri ile yaklaşık 700 çocuğun ölümüne yada sakat kalmasına yol açan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan’ı yeniden ‘utanç listesi’ne aldı.

Geçtiğimiz yıl, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından da kara listeye alınan, ancak BM’ye maddi yardımı kesme tehdidiyle listeden geri çıkarılan Suudi Arabistan, yeni Genel Sekreter Antonio Guterres tarafından tekrar \'utanç listesi\'ne eklendi. Guterres’in BM Güvenlik Kurulu’na sunduğu rapora göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’de 2016 ylında 683 çocuğun ölümüne ve sakat kalmasına yol açtı. Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı öncülük ettiği saldırılarda 38 okul ve hastane hedef alındı.

BM’nin ‘utanç listesi’nde Yemen’deki hükümet güçleri, Hutsi’ler ile El Kaide, IŞİD, Taliban gibi örgütler de bulunuyor.