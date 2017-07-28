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Dünya

Suudi Arabistan: Yemen'den Husilerin fırlattığı Mekke'yi hedef alan füzeyi düşürdük

Füze Mekke'nin yaklaşık 70 kilometre güneyinde düşürüldü

28 Temmuz 2017 19:03

Suudi Arabistan, Yemen'de isyancı Husiler tarafından fırlatılan ve Mekke'yi hedef alan bir balistik füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

Füzenin Mekke'nin yaklaşık 70 kilometre güneyinde düşürüldüğü duyuruldu.

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada füze saldırısı, "Hac faaliyetlerini aksatmaya yönelik çaresiz bir girişim" olarak nitelendirildi.

Ülkelerinde koalisyon güçleri ile savaşan Şii Husiler ise füzenin Mekke yakınlarındaki Taif kentinde bulunan Kral Fahd Askeri Hava Üssünü hedef aldığını duyurdu.

Husiler ayrıca "Volkan 1" adlı balistik füzelerle birden fazla füze saldırısı düzenlediklerini ve füzelerin hedeflerini başarıyla vurduklarını iddia etti.

İlk füze saldırısı değil

Husiler daha önce de Yemen-Suudi Arabistan sınırında füze saldırıları düzenlemişlerdi. Suudi Arabistan Ekim ayında da Yemen'den fırlatılan bir füzeyi düşürmüştü.

Ancak bu saldırılardan hiçbiri Hac zamanı öncesi değildi. Bu yıl Hac için yaklaşık 2 milyon Müslümanın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi, İran'ın desteklediği iddia edilen Husilerin Ocak 2015'te başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'te Hadi'ye destek için bu ülkedeki iç savaşa müdahil olmuşlar, önce hava saldırıları sonra da kara harekatı düzenlemişlerdi.

Husileri eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerin desteklediği de öne sürülüyor.

Yemen'de 7 milyon kişi açlık sınırında

Birleşmiş Milletler verilerine göre koalisyonun hava saldırıları ve çatışmalar sonucu sonucu Yemen'de 8 bin 160'dan fazla kişi öldü, 46 bin 300 kişi de yaralandı.

Yardım kuruluşları Yemen'de 7 milyon insanın açlık sınırında olduklarını söylüyor.

Ülkede son kolera salgını sonucu 2 bine yakın kişi öldü.

Salgın yüz binlerce kişiyi etkilerken, BBC'ye konuşan Yemen'deki bazı doktorlar yarım milyon çocuğun çok kötü beslendiği ülkenin "geleceğini kaybetme" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

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