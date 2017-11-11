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Dünya

Suudi Arabistan Yemen hava sahasını yeniden açıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, geçici olarak Yemen'e olan bütün ulaşımı yasakladıktan dört gün sonra Aden ve Seiyoun hava sahalarının kullanımına izin verdi

11 Kasım 2017 14:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, geçici olarak Yemen\'e olan bütün ulaşımı yasakladıktan dört gün sonra Aden ve Seiyoun hava sahalarının kullanımına izin verdi.
Hutilerin Suudi Arabistan\'ın Riyad kentine yaptıkları saldırıdan sonra, Yemen\'e olan bütün hava, kara ve deniz ulaşımını kapatan Suudi Arabistan hükümeti, Hutiler ile olan mücadeledeki Arap koalisyonu sebebiyle, Yemen\'e ulaşım sağlayan Aden ve Seiyoun hava sahalarını tekrar kullanıma açtı.
Suudi Arabistan, Hutiler Riyad\'a füzeyle saldırdıktan sonra hava sahalarını kullanıma kapatmıştı. Fakat Arap koalisyonu sebebiyle tekrar kullanımına izin verilen Aden ve Seiyoun hava sahalarıyla ilgili Yemen hükümeti Ulaşım Bakanı Murad al-Halimi, Yemen Havayolları\'nın uçuşlarının Pazar günü tekrar başlayacağını söyledi.

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