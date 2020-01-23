Suudi Arabistan yalanladı; Washington Post gazetesinin sahibi Bezos, Kaşıkçı paylaşımı yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakın Suudi yetkililer, Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunun "hacklenmesine" ilişkin planlardan haberdar olduklarını ileri sürdü. Bezos ise telefonunun Suudi Veliaht Prens tarafından hacklendiği haberlerinin gündem olduğu sırada Twitter hesabından öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yı andığı bir paylaşım yaptı.

Wall Street Journal gazetesine konuşan adları açıklanmayan Suudi yetkililer, Bezos'un telefonun hacklenmesine ilişkin planlardan haberdar olduklarını söyledi. Yetkililer, hackleme operasyonunu Veliaht Prens'in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el Kahtani'nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Bezos, kişisel Twitter hesabında İstanbul'da katıldığı, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümündeki anmadan bir fotoğrafı "Jamal" (Cemal) etiketiyle paylaştı. Fotoğrafta Bezos'un Kaçıkçı'nın mezar taşına elini koyduğu görülüyor.

Özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting, 1 Mayıs 2018'de Prens Bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos'un kişisel telefonunda açmasının ardından, telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiği ve sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti. Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.