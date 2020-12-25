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Koronavirüs

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Koronavirüs aşısı oldu

25 Aralık 2020 22:34

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Covid-19 aşısı olduğu duyuruldu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında Koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Veliaht bin Selman'a vatandaşlara aşı sağlama konusundaki titizliği ve sürekli takibi için teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'da bir hafta önce Koronavirüs aşı kampanyası başlamıştı. (İHA)

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