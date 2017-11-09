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Dünya

Suudi Arabistan vatandaşlarının Lübnan’ı terk etmesini istedi

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada Lübnan’da yaşayan ve Lübnan’ı ziyaret etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkeyi ‘derhal’ terk etmesini istedi

09 Kasım 2017 20:55

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada Lübnan’da yaşayan ve Lübnan’ı ziyaret etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkeyi ‘derhal’ terk etmesini istedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri cumartesi günü bir Suudi televizyon kanalından hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifa etmiş, tüm ülke haberleri şaşırarak izlemişti.

Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceği açıklanan Saad Hariri’nin, Suudi Arabistan’da zorla alıkonulduğuna ilişkin iddialara yer veren haberler yayınlandı.

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