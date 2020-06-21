Suudi Arabistan: Uluslararası toplum Libya'da Mısır'ın deklarasyonuna yanıt vermeli

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumdan, Libya konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Libya'daki iç savaşın son bulması için 6 Haziran'da açıkladığı Kahire Deklarasyonu'na yanıt vermesini istedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada, Libya'daki soruna kapsamlı bir çözüm bulunmasını ve ülkede güvenliğin sağlanmasını amaçlayan inisiyatife Suudi Arabistan'ın da destek verdiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı; Libya'nın kurumlarının yeniden tesis edilmesini, "terörizmin ve radikal görüşlere sahip milislerin" ortadan kaldırılmasını ve "bölgedeki terörizmi alevlendiren" yasadışı yabancı müdahalelerin son bulmasını istedi.

Kahire Deklarasyonu'nda Libya'da ateşkes ilan edilmesi ve "yabancı milislerin ülkeyi terk etmesi" çağrısı yapılmıştı. Deklarasyonda yeni bir Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi seçilmesi çağrısı da yer almıştı.

Mısır, Libya'da General Halife Hafter'in destekleyen ülkeler arasında.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyet, Çarşamba Libya'nın başkenti Trablus'a gitmiş ve Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) temsilcileri ve Başbakan Fayiz es-Serrac'la görüşmüştü.