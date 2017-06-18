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Dünya

"Suudi Arabistan, Türkiye'nin askeri üs kurma teklifini reddetti"

Erdoğan, Katar’da faaliyete geçen benzer bir askeri üssün Suudi Arabistan’da da kurulmasını teklif etmişti

18 Haziran 2017 15:18

Suudi Arabistan, Türkiye’nin Suudi Arabistan topraklarında askeri üs kurma teklifinin reddedildiği bildirildi.

Suudi hükümetinin açıklamasında, Suudi Arabistan’ın "yabancı bir askeri üsse gereksinim duymadığı, silah kuvvetlerinin ve askeri kabiliyetinin en üst düzeyde olduğu" ifade edildi. Suudi yönetimi ayrıca, kendi askeri güçlerinin terörle mücadele ve Orta Doğu’da güvenlik ile istikrarı sağlamak için, İncirlik üssü dahil yurt dışında da önemli katılımları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ile Katar arasındaki kriz hakkında cuma günü açıklama yaparak, Katardakine benzer bir askeri üssün Suudi Arabistanda da kurulmasını teklif etmişti.

"Askeri güç en üst seviyede" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Portekiz TV kanalı RTP ile yaptığı son röportajında: “Biz, Katar’da askeri üs kurma konusunda karar verdik, Arabistan kralı ile görüştüğüm zaman Arabistan topraklarında da askeri üs kurmayı tavsiye ettim.” demişti.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı habere göre ise Riyad'ın askeri gücünün 'en üst seviyede olduğu' ve dışarıdan ülkesine askeri güç sokmayı düşünmediği belirtildi. AFP’ye konuşan bir Suudi yetkili ise ülkelerinde Türkiye’ye ait bir askeri üsse ihtiyaç olmadığını ve bu sebeple bunun hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Cuma günü Körfez ülkeleriyle ile Katar arasındaki kriz hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar’da faaliyete geçen benzer bir askeri üssün Suudi Arabistan’da da kurulmasını teklif etmişti.

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