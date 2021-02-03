Suudi Arabistan, Türkiye dahil 20 ülkeden gelişleri askıya aldı

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren 20 ülkeden gelişlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan; Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, Endonezya, İtalya, Pakistan, İngiltere, Türkiye, İsveç, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan, Japonya, İrlanda, Brezilya, Portekiz, İsviçre ve Güney Afrika olmak üzere 20 ülkeden gelişi askıya aldı.

Kararın bugün yerel saatle 21.00'den itibaren uygulanmaya başlanacağı aktarılırken bitiş tarihi belirtilmedi.

THY'den uyarı

Türk Hava Yolları (THY) da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Arjantin, Endonezya, BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Pakistan, Brezilya, Portekiz, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan ve Japonya'da son 14 gün içerisinde bulunmuş ve ilgili ülkelerden uçuş yapan yolcuların, bugün saat 21.00 itibarıyla Suudi Arabistan'a girişlerinin askıya alındığını hatırlattı.



Açıklamada, "Son 14 gün içerisinde bu ülkelerden birinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aile üyeleri söz konusu uygulamadan muaf olup Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde ülkeye kabul edilecektir" uyarısı yapıldı.