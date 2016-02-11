Suudi Arabistan Suriye’ye kara harekatı için tarih verdi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Müsteşarı Tuğgeneral Asiri IŞİD’e yönelik kara harekatının Mart veya Nisan aylarında başlayacağını ifade etti. Rusya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Komisyonu BMGK'nin izni olmadan Suriye topraklarına asker göndermesini doğrudan müdahale sayarız açıklamasında bulundu.

Habertürk’ün haberine göre IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyona üye ülkelerin savunma bakanları, ABD öncülüğünde NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Toplantı devam ederken gazetecilere bir açıklama yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Müsteşarı Asiri, 38 ülkenin koalisyonda yer almak istediğini belirterek, "Bir koordinasyon merkezi kuracağız. Koalisyonun içeriği, Genelkurmay başkanları düzeyinde yapılacak bir toplantıda belirlenecek ve nihai ayrıntılar da savunma bakanları toplantısında kararlaştırılacak. Koalisyon Mart veya nisan aylarında operasyonel olacak" dedi.